NewTuscia – ACQUAPENDENTE – In una delle annate più malinconiche dell’illustre storia del calcio aquesiano (Torrese ultima in Terza Categoria, Vigor e Virtus in anonime graduatorie di Seconda) brillano giovani stelle lontano dal “Dario Dante Vitali”. All’ultimo anno da fuoriquota il giovane Matteo Palla, centrocampista tuttofare trascina il Pienza calcio alla salvezza nel Girone D di Promozione Toscana.

Sua la rete spartiacque del 2-1 nel play-out contro il Lornano Badesse. In una stagione in cui la Società ha oscillato tra alti e bassi Matteo ha trovato minutaggio sufficiente per esprimersi tatticamente e tecnicamente. Per lui ora il meritato riposo in attesa di una proposta allettante. Lavoro in vista per le Società sportive dell’Italia centrale che avranno possibilità di arruolarsi un prospetto che oltre alle innate doti sul campo si porta nel proprio bagaglio qualità come disciplina, impegno e serietà.