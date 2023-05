NewTuscia – ROMA – Osservare lo stesso luogo con occhi diversi e instaurare con il territorio una nuova connessione. È da questi intenti che nasce La città insegna, ciclo di lezioni all’aperto organizzate dall’Istituto Europeo di Design, giunto alla sua quarta edizione. Un’esperienza didattica figlia dell’emergenza sanitaria che quest’anno apre al pubblico quattro lezioni, per permettere a tutti di visitare quartieri e scorci della Capitale attraverso il racconto esclusivo di esponenti delle arti visive, del design e dell’architettura.

Così i quartieri Prati, Garbatella e Trastevere saranno lo scenario di itinerari insoliti e visioni uniche. A guidare i gruppi saranno l’illustratore Fabio Magnasciutti, la storica della fotografia, curatrice e autrice, Alessia Tagliaventi, e gli architetti e designer Marco Pietrosanto, Francesca Capitani e Marco Lanzetta. “Si impara dai maestri, ma si impara soprattutto se si è in grado di riconoscere tratti sorprendenti lungo la strada che si percorre ogni giorno – dichiara Laura Negrini, direttrice IED Roma – Roma è una grande maestra, perché capace di generare continuamente nuovi legami con la sua comunità. Con la Città Insegna intendiamo stimolare questo scambio e connettere profondamente la scuola e i suoi docenti con il territorio”.

Le quattro lezioni pubbliche e gratuite, si terranno nelle giornate di sabato 20 e 27 maggio e saranno ospitate da Open House Roma, l’evento annuale che in un solo weekend celebra il design e l’architettura nella Capitale. L’iniziativa è inoltre parte del calendario celebrativo del 50esimo anniversario di IED Roma, che per l’occasione ha scelto di dedicare l’intero anno didattico al servizio della Città e della sua comunità.

A Garbatella, uno dei luoghi più iconici della Capitale e fonte di importanti racconti visivi, la photoeditor e storica della fotografia Alessia Tagliaventi esplorerà i diversi modi in cui è stato raccontato il quartiere negli anni dai grandi autori e dalle grandi autrici della fotografia che l’hanno attraversata, da Franco Pinna a William Klein, da Joel Sternfeld a Basilico, da Martin Parr fino ad oggi, soffermandosi sui diversi sguardi e modi di costruire immaginari alternativi. Il noto illustratore Fabio Magnasciutti guiderà invece una passeggiata creativa lungo i viali di Villa Sciarra, una delle ville urbane più estese e fascinose della Capitale, e prenderà spunto da ciò che abbiamo intorno per dipanare un processo creativo. Tramite associazioni di idee e con il supporto del gruppo, il docente di illustrazione aiuterà a innescare una scintilla narrativa.

Della Vittoria è il terzo e ultimo quartiere protagonista delle lezioni IED. Un luogo dal forte valore simbolico, in cui è possibile scorgere piccoli capolavori di architettura, a testimonianza dell’evoluzione culturale e storica della città. In questo contesto l’architetto Marco Pietrosanto muoverà un percorso tra le architetture più emblematiche del quartiere, sviluppando un racconto itinerante sull’architettura romana del novecento. Negli stessi spazi, i designer Marco Lanzetta e Francesca Capitani, coordinatori del Master IED Roma in Interior Design, porteranno lo spazio domestico al centro della scena, e apriranno le porte di un appartamento esclusivo nei pressi di Piazza Mazzini, un’opera di ridefinizione totale dello spazio e degli arredi di una casa degli anni venti, appartenente a un complesso edilizio realizzato in quegli anni dall”Istituto nazionale per le case degli impiegati statali sotto l’ala dell’architetto Quadrio Pirani.

Tra gli appuntamenti aperti a tutti si inserisce una settimana di didattica itinerante, in cui Roma sarà musa ispiratrice di circa 300 studenti e 15 docenti dell’Istituto, a scuola di design, moda, arti visive e comunicazione. La Città Insegna è per IED Roma è un nuovo modo di intendere l’insegnamento, prova del grande legame con il contesto urbano e il riconoscimento del ruolo centrale di una città come Roma nell’esperienza di formazione.

SABATO 20 MAGGIO, DALLE ORE 9 ALLE 13 – CASA FERRARI: UNO SPAZIO RIDEFINITO

Visita architettonica di un appartamento nel quartiere di Piazza D’Armi, con gli architetti e designer che ne hanno seguito la ridefinizione totale dello spazio e degli arredi: Marco Lanzetta e Francesca Capitani

I docenti: Collaborano dal 1999 occupandosi di riprogettazione interna di appartamenti, negozi e locali, realizzazione di scenografie televisive, nuove costruzioni, ristrutturazioni integrali di edifici esistenti, linee di mobili per ufficio ed elementi di design. Fondano lo studio LaCap Architetture. Nei loro lavori seguono interamente il progetto in tutte le sue parti: dalla fase preliminare fino alla realizzazione, curando in dettaglio la progettazione degli spazi (interni ed esterni), i rivestimenti di tutte le superfici, l’arredo e l’illuminazione, con l’inserimento di mobili ed elementi da loro disegnati. Coordinano il Master in Interior Design dello IED di Roma.

Dove: Via Giuseppe Ferrari, 12; Durata: 60 minuti

SABATO 20 MAGGIO, ORE 15 – LA CITTÀ VISIBILE. COME LA FOTOGRAFIA INTERPRETA E RACCONTA LO SPAZIO URBANO

Passeggiata fotografica per le vie del quartiere Garbatella accompagnati dalla photoeditor, curatrice e storica della fotografia Alessia Tagliaventi

La docente: Storica della fotografia, curatrice e autrice, collabora da molti anni con la casa editrice Contrasto. Ha curato numerosi progetti editoriali ed è autrice di libri e saggi sulla fotografia. Dal 2007 ha affiancato al lavoro editoriale l’insegnamento attraverso corsi e laboratori di cultura visiva in scuole, università, musei, associazioni e istituti penitenziari. Dal 2016 è docente di Storia della Fotografia e Teoria e metodo dei Mass media presso l’Istituto Europeo di Design di Roma.

Dove: Piazza Eugenio Biffi, 1 (Davanti all’Albergo Rosso); Durata: 120 minuti

SABATO 27 MAGGIO ORE 10.30 – CLIC: COME ACCENDERE UN PROCESSO CREATIVO

Passeggiata creativa lungo i viali di Villa Sciarra accompagnati dall’illustratore Fabio Magnasciutti

Il docente: Illustratore, è fondatore della scuola di illustrazione Officina B5 a Roma e insegnante di illustrazione editoriale presso lo IED di Roma. È autore di numerosi libri pubblicati da Lapis, Curci, La Meridiana, Treccani, Barta e altri editori. Ha pubblicato i suoi lavori su numerosi giornali italiani, tra cui la Repubblica, l’Unità, il Fatto Quotidiano, gli Altri, Linus, Left, il Manifesto. È autore di sigle e grafiche per i programmi TV Che tempo che fa e Pane quotidiano, di illustrazioni per Anno Zero e Servizio pubblico.

Dove: Viale delle Mura Gianicolensi, 11; Durata: 120 minuti

SABATO 27 MAGGIO, ORE 16 – LE LIBERTÀ PASSATE DELL’ARCHITETTURA ROMANA

Con Marco Pietrosanto, un percorso urbanistico nel quartiere Prati, alla scoperta di edifici dal notevole interesse architettonico

Il docente: Architetto e Phd in Architettura d’interni, dal 2005 è socio dello studio Emmepiquadroesse. Dal 2008 è professore allo IED di Roma. Unisce ad un’intensa attività progettuale quella di docenza e di ricerca. Tra le recenti attività si segnala che: nel 2018 è tra i curatori della mostra “Valentino Zeichen al Borghetto Flaminio- per una casa della poesia” -Casa dell’architettura di Roma; nel 2017 è tra i curatori della mostra “l’invenzione della palazzina romana” – Casa dell’architettura di Roma. Nel 2019 è tra i curatori de Lo storico scellerato. Scritti su Manfredo Tafuri. Ed. Quodlibet.

Dove: Via Nicotera 26; Durata: 120 minuti