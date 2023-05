NewTuscia – TARQUINIA – Ottimi risultati all’Adriatica Cup per il Basket Pegaso Tarquinia. Cinque le vittorie ottenute dalle tre squadre della compagine etrusca, con gli esordienti che hanno sfiorato le semifinali di categoria. Bene anche gli under 15 e gli under 13 a dimostrazione dell’alto livello raggiunto dalla società tirrenica.

Tra le formazioni affrontate Scavolini Pesaro, Jolly Reggio Emilia, Tam Tam Torino, Assisi Basket, Calcinaia Pisa e San Carlo Milano. “Tutto è andato per il meglio – afferma Laura Gamberini, team manager del Basket Pegaso Tarquinia -: dai risultati sportivi in linea con le aspettative al comportamento dei nostri cinquanta giovani che hanno affrontato con serietà e disciplina questa trasferta di quattro giorni. Abbiamo fatto tappa anche ad Arezzo, con visita al centro storico”. “Sono rimasto impressionato dal livello tecnico dell’Adriatica Cup – afferma Fabio Conti, coach dell’under 15 – Tante grandi squadre, con moltissimi talenti.

Qualche perplessità sugli arbitraggi che hanno acceso un po’ gli animi durante le partite. Ringrazio la società che mi ha permesso di fare questa esperienza, arricchendo il mio bagaglio tecnico e quello dei ragazzi”. “Conosco bene l’Adriatica Cup – dice Anselmo Ranucci, capo delegazione e responsabile tecnico della società tarquiniese -. In tre occasioni, con le annate 2003 e 2004, abbiamo centrato la vittoria. A ogni edizione provo una forte emozione. Da Tarquinia sono partite oltre 100 persone, per una carovana stupenda. Inoltre, vedere i ragazzi dare il massimo per una palla vacante, un rimbalzo e un tiro vincente dà una scarica di positività. Colgo l’occasione per ringraziare il Civico Zero Resort, Grotte di Gregna e Picenum Plast per il loro sostegno, senza cui non sarebbe stato possibile organizzare tutto ciò”. Le prossime settimane diranno molto a livello agonistico per il Basket Pegaso Tarquinia, con l’under 19 impegnata nei playoff e la squadra di promozione in lotta per la vittoria del campionato e il passaggio in serie D.

Ci sarà poi la partecipazione alla Summer Cup 2023, in programma a Pesaro tra il 5 e il 30 giugno. A luglio, a concludere la stagione, a Lido la terza edizione del torneo dedicato a Matteo Meneghetti.