Dal 7 al 9 luglio, a palazzo dei Priori, sede della Stas, un percorso intensivo di diciotto ore rivolto a insegnanti, educatori e aspiranti scrittori con lezioni teoriche e pratiche. Le iscrizioni chiudono il 30 maggio

NewTuscia – TARQUINIA – L'Italian Children's Writers Association (Icwa), l'associazione italiana che da undici anni unisce scrittori professionisti, giovani talenti e aspiranti autori di letteratura giovanile, organizzerà a Tarquinia, dal 7 al 9 luglio, a palazzo dei Priori, sede della Società Tarquiniense d'Arte e Storia (Stas), un percorso di formazione in collaborazione con il festival PAGINEaCOLORI e Wikiscuola. Il corso propone un calendario di diciotto ore, divise in tre giorni, rivolto a insegnanti, educatori e aspiranti scrittori, in cui si alternano lezioni teoriche e pratiche dedicate alla scrittura creativa, all'editing, alla lettura ad alta voce e al mercato editoriale dell'infanzia.

Le lezioni sono tenute da tre scrittori professionisti, soci Icwa: David Conati, autore e compositore, “katalizzautore” e traduttore; Marco Tomatis, autore per ragazzi e insegnante; Luisa Carretti, editore, editor e autrice per ragazzi. Il programma comprende sei ore di laboratori di scrittura creativa con Marco Tomatis; sei ore di lettura teatralizzata con David Conati; un laboratorio con indicazioni di editing per rileggere e migliorare un testo, un focus sulle diverse forme del libro e una panoramica sulla produzione editoriale, per cinque ore, infine, con Luisa Carretti.

Un’ora sarà dedicata a PAGINEaCOLORI per raccontare la sua storia e le idee per la prossima edizione. Il termine per le scrizioni è il 30 maggio. Per maggiori informazioni su come partecipare è possibile rivolgersi a segreteria@icwa.it o visitare il sito internet www.icwa.it.