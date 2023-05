NewTuscia – CANEPINA – Al via a Canepina (VT) i festeggiamenti patronali in onore di Santa Corona Martire, organizzati dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2022-2023 e dalla Parrocchia di Canepina in collaborazione con il Comune. Un lungo fine settimana di manifestazioni popolari, religiose, culturali, musicali e di intrattenimento, tra cui la tradizionale processione solenne che sarà presieduta dal cardinale Enrico Feroci e il concerto dei Cugini di Campagna.

Giovedì 11 maggio alle ore 8.30 i colpi ad alta detonazione della ditta Poleggi Pietro daranno la sveglia ai canepinesi e alle 9.00 gli alunni delle scuole andranno in visita al Museo delle Tradizioni Popolari. In Piazza Garibaldi, dopo le prove del mattino, alle ore 16.00 si terrà uno spettacolo delle scuole dell’infanzia, primaria e media di Canepina. Alle 21.30 in località Casalino “Tutto è bbene quello che fenisce bbene“, rappresentazione teatrale a cura del Gruppo Spontaneo Canepinese.

Venerdì 12 maggio sono in programma la recita del Rosario (ore 16.25) e la Messa in onore di Santa Corona (ore 17.00) nella chiesetta a lei dedicata. Al termine rinfresco con porchetta sul piazzale antistante. In serata, alle 21.30, dalla chiesa di San Michele parte la processione di “Santa Corona piccola” accompagnata dalla Banda Musicale “Apolline Bianchi” di Bassano in Teverina, diretta dal maestro Massimiliano Achilli. Conclusione in Piazzale Primo Maggio con lo spettacolo pirotecnico a terra della ditta Poleggi Pietro.

La giornata di sabato 13 maggio, dopo la sveglia con colpi ad alta detonazione delle 8.00 e l’inizio delle donazioni di sangua e plasma a cura di AVIS Canepina, alle 9.00 in Piazzale Sandro Pertini incontro con “Asini in libertà” e a seguire (ore 10.00) installazione della targa in memoria al Mascella, con lettura rievocativa dell’eroico gesto di un canepinese verso i suoi concittadini, a cura di Beniamino Mechelli, Fernando Proietti e Marco Rossi. Dalle 16.00 in località Casalino gonfiabili e animazione per bambini con l’associazione Baby Frog. Alle

16.30 Beniamino Mechelli presenta il libro sui 500 anni della Chiesa Collegiata “Ecclesiam Sanctae Mariae matricem et parrochialem“, dove alle 17.25 saranno celebrati il Rosario e la Messa in onore di Santa Corona. In serata, dalle ore 21.30, grande appuntamento musicale in Piazzale Primo Maggio con il concerto dei Cugini di Campagna, una band intramontabile capace di emozionare persone di tutte le età e protagonista all’ultimo Festival di Sanremo.

Domenica 14 maggio è il giorno della solenne Processione di Santa Corona con il trasporto della statua della patrona. Si inizia al mattino alle ore 7.00 con il saluto del Comitato a portatori e infioratori, seguito alle 8.00 dalla sveglia con colpi ad alta detonazione. Alle 8.30 arriva la Banda Musicale “Apolline Bianchi” di Bassano in Teverina e alle 9.00 avvio del corteo da Via Viterbo per la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti. Alle 10.00, dopo aver accolto il cardinale Enrico Feroci nella piazza della Collegiata, parte la processione, a cui seguono il bombardamento in Piazzale Primo Maggio in onore di Santa Corona e la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal porporato. Al pomeriggio dalle 16.00 divertimento in Piazza Garibaldi con la musica e i balli della band Nuova Combinazione, alle 19.30 tombola con montepremi da 1500 euro. Alle 21.30 ancora musica in Piazza Garibaldi con la band Sabato Grasso e gran finale alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico della ditta Poleggi Pietro di Canepina.

Per ulteriori informazioni: www.santacorona.it – Facebook: Comitato Santa Corona 2022/2023.