NewTuscia – VITERBO – Al via la sedicesima edizione del festival del volontariato in programma da domani 11 a domenica 14 maggio. Numerose le iniziative previste nel calendario.

Nel dettaglio, la prima giornata si aprirà alle ore 9 in sala Regia, a Palazzo dei Priori, con il convegno Sport e disabilità: una strada verso l’inclusione promosso da asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv. Un evento in occasione del venticinquennale della costituzione della realtà associativa sportiva per richiamare l’attenzione di autorità, stakeholder e di tutto il volontariato viterbese sulla grande importanza dello sport con persone con disabilità, sia in termini di benessere fisico, sia in termini di conseguimento di una maggiore autonomia e inclusione nel tessuto sociale di riferimento, sia per i forti contenuti integrativi, anche nel campo lavorativo.

Dalle ore 10 alle ore 12, al giardino della chiesa di San Faustino, è in programma l’iniziativa di Juppiter San Faustino al centro del mondo – le scuole del territorio si incontrano per costruire accoglienza. Nel pomeriggio della stessa prima giornata del festival, alle ore 16,30, presso la sala Gatti (via Macel Gattesco), sarà inaugurata la mostra fotografica dell’asd Sorrisi che nuotano Eta Beta odv Un sorriso lungo 25 anni – 70 scatti per raccontare la nostra storia. L’evento sarà visitabile nei seguenti orari: 9 – 13; 15 – 19 e si concluderà sabato 13 maggio alle ore 13.

Alle ore 17 si torna in sala Regia a Palazzo dei Priori per il convegno Giovani e volontariato, promosso da Mo.V.I. Viterbo odv insieme ad Amici di Galiana odv, A.G.P.H., coop Il Pungiglione, La Menica Alta odv, Il mondo di Gina odv, coop. O.R.T.O. Il Mo.V.I. Viterbo si racconterà ai giovani, rendendoli protagonisti di un nuovo modo di fare volontariato, riscoprendo il valore antico del donare le proprie competenze per la crescita personale e del territorio. L’evento sarà inoltre l’occasione per festeggiare i 31 anni di attività sul territorio di Amici di Galiana.

L’intero programma del Festival del Volontariato è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it nell’apposita sezione in home page dedicata alla manifestazione oppure attraverso QR code sulle grafiche.