NewTuscia – ROMA – “Condivido la protesta di studenti e studentesse dell’Università La Sapienza, che da ieri notte hanno scelto di dormire in teda davanti al Rettorato per manifestare contro il caro affitti nella Capitale.

Il diritto alla casa è diritto allo studio per tanti e tante. E come tale deve esser garantito.

Per questo mi unisco alle richieste di ragazze e ragazzi della Sapienza (e non solo): Governo, Regione e Ateneo mettano in campo interventi pubblici in grado di tutelare i diritti della comunità studentesca. A Roma come nel resto del Lazio e del Paese”.