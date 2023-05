NewTuscia – RIETI – Battesimo del volo per decine di ragazzi affetti da “disturbi dello spettro autistico“, invitati dall’International Fellowship of Flying Rotarians Lazio che, coinvolgendo altri rotariani, ha organizzato una giornata speciale all’aeroclub reatino.

Ad aderire al progetto di Romano Fiore, presidente IFFR Lazio, sono stati molti Rotary Club tra cui anche quello viterbese presieduto da Lamberto Scorzino, insieme ai club Roma Tevere, Cerveteri Ladispoli, Roma Acquasanta, Civitavecchia, Rieti, Roma Foro Italico, Sat Roma T. San Pietro, per un totale di circa 80 partecipanti, compresi i ragazzi.

Fondamentali nell’organizzazione l’International Fellowship of Flying Rotarians Lazio, l’Historical Aircraft group e Motocycling Rotarians Lazio e Sardegna, che hanno permesso di trascorrere una giornata con i ragazzi autistici e provare, insieme con loro, l’emozione del volo su aerei storici, elicotteri e alianti.

Al centro dell’iniziativa l’associazione Loco Motiva, che ha ricevuto l’offerta raccolta dai rotariani coinvolti, fondi che saranno utilizzati per le attività con i ragazzi.

Per Viterbo era presente il segretario Stefano Bianchini, la socia Alexia Paolocci e il presidente Lamberto Scorzino, anche in veste di socio della IFFR, che così commenta la giornata: “E’ stato davvero piacevole condividere questa manifestazione con tanti rotariani e questi ragazzi speciali, certi di aver donato loro un’emozione unica e anche un aiuto per il vivere quotidiano della loro associazione. Stiamo già pensando di organizzare qualcosa di simile anche a Viterbo”.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080