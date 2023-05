NewTuscia – PONZANO ROMANO . Il PRAC Centro per l’Arte Contemporanea annuncia un nuovo progetto espositivo INFLUMINE Accademie in Abbazia, coinvolgendo tre Accademie di Belle Arti d’Italia: Rufa, Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Accademia di Belle Artidi Bari. Il vernissage è in programma sabato 13 maggio 2023 alle 18.30 con la partecipazione dei curatori Andrea Aquilanti, Graziano Menolascina, Sergio Pimpinelli sindaco di Ponzao Romano. La mostra si svolgerà nelle sale interne e negli spazzi esterni dell’antica Abbazia di Sant’Andrea in Flumine, luogo storico e suggestivo in relazione con le nuove generazioni e nuove forme di comunicazione.Un percorso espositivo ricco di discipline: la pittura, la scultura, il video, il video Mapping, le installazioni e la performance, un panorama artistico contemporaneo, ricco di tematiche, materiali e tecniche più svariate di questi giovani artisti studenti provenienti da diverse nazioni del mondo. Un’esperienza artistica ricca di stimoli culturali a confronto tra loro che danno vita ad un corollario di fenomeni sinestetici dalla pregnante personalità.

I ragazzi selezionati sono: Babak Abdullayev, Bea Campbell, Lorenzo Cappella, Giorgio Cesarini Scialdone, Francesca Chiola, Elena Cilli, Marina Collard, Lorenzo Colli, Adriana Colucci, Contempostranea, Davide D’ascenzo, Giulia Di Pasquale, Michael Dirosa, Federica Griesi, Dalga Hasmetoglu, Ayla Insaniva, Gaia Liberatore, Amedeo Longo, Davide Mariani, Andrea Marinucci, Ferdinando Mazzitelli, Teresa Osti, Fabrizio Riccardi, Micol Saponaro, Susanna Sforza.

Inaugurazione 13 maggio 2023 ore 18.30

Dal 13 maggio al 16 luglio 2023

INFLUMINE “Accademie in Abbazia”

a cura di Andrea Aquilanti, Graziano Menolascina, Sergio Pimpinelli

Sponsor Casale del Giglio

PRAC

Centro per l’Arte Contemporanea

Abbazia di Sant’Andrea in Flumine, SP 30\b, 00060 Ponzano Romano (RM)

Prenotazione obbligatoria: martedì-domenica 11-13 e 16-19

Info: +39 338 810 4448 / info@pracartecontemporanea.it / www.pracartecontemporanea.it