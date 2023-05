La città ai tempi dei Romani, nell’area archeologica di Ocriculum

NEWTUSCIA/UMBRIA – OTRICOLI – (Riccardo Frezza) – Ad Otricoli tornano gli eventi previsti per la manifestazione Ocriculum AD 168. Infatti dal 26 al 28 maggio, sono in programma, nell’area archeologica di Otricoli, gli eventi che catapulteranno la città umbra all’epoca romana, con la ricostruzione della vita della città ai tempi dell’epoca romana. La manifestazione di Ocriculum AD 168, è ambientata nel II° secolo dopo Cristo, con intrattenimenti e spettacoli di ogni tipo, dalla danza ai combattimenti gladiatori, dal culto fino all’arte della cucina.

Numerose saranno le scene di vita quotidiana che ricreano luoghi ed usanze ormai dimenticate, riproducendo nei minimi dettagli gli edifici tipici esistenti in epoca romana, come ad esempio la porta monumentale che fu accesso all’antica Ocriculum. Qui si potrà cambiare la valuta, il Castrum militare della XVI Legio Flavia, per spendere soldi nel mercato e nelle “tabernae” ed immergersi nei sapori della tradizione romana antica grazie ai banchi didattici per adulti e bambini