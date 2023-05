NewTuscia – ROMA – Di fronte ai contasti e nuovi passaggi verso la nuova ZTL e la più grande “Congestion Charge” d’Italia, Legambiente continua a sostenere con fermezza il percorso per ridurre l’enorme numero di autovetture circolanti.

“Sosteniamo con fermezza il percorso verso la Congestion Charge e i passaggi intermedi dell’ampliamento della ZTL – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – eventuali rimodulazioni non ne devono depotenziare l’efficacia e velocità di attuazione. Con l’arrivo dei varchi elettronici previsti, sarà reale uno dei più seri e importanti provvedimenti per ambiente, salute e viviblità degli ultimi anni, peraltro già sono regole in vigore che, con i varchi, verrebbero una buona volta rispettate, al contrario di tante regole che poi nessuno controlla, basti pensare a Roma e alla sua ZTL colabrodo che per tutti non esiste se non di fronte alla scritta VARCO ATTIVO. Con questo percorso Roma diventerebbe un po’ più capitale europea e contemporaneamente, lungo le sue strade sarebbe possibile aumentare con forza il numero di vetture del trasporto pubblico, rispondendo così, senza se e senza ma, alle esigenze delle persone con più difficoltà economica che possono muoversi solo con i mezzi; da Roma deve così arrivare una grande risposta al tema sempre più drammaticamente evidente dei cambiamenti climatici, in chiave di abbattimento delle emissioni clomalteranti”