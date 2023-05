IN RICORDO DEL PREMIO NOBEL RITA LEVI MONTALCINI

A ROMA LUNEDI’ 22 MAGGIO 2023

Roma – Aula Magna Istituto George Eastman I (Viale Regina Elena, 287/B) – Ore 9.00

NewTuscia – ROMA – “Il ruolo delle donne nelle Scienze e nella Medicina” è il tema della prima edizione de “Le scienze in rete” le Eccellenze in rosa” l’evento scientifico divulgativo con assegnazione di una borsa di studio, dedicata al Premio Nobel Rita Levi Moltancini e destinata a giovani dottorande e specializzande in materie scientifiche.

L’iniziativa promossa dal Policlinico Umberto I in collaborazione con Mida Academy e con la partecipazione di Rome Technopole e dell’Associazione Oltre, si terrà lunedì 22 maggio, dalle ore 9, nell’Aula Magna dell’Istituto George Eastman in viale Regina Elena 287/a

Numerosi gli interventi che saranno moderati da Maria D’Amico portavoce del Direttore Generale Policlinico Umberto 1 e da Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore per la Commissione Scambi Culturali Scientifici Internazionali OMCeO Roma. Sono attesi diversi ospiti, tra cui Maria Consiglio Visco Marigliani.

Tra le autorità, invece, sono attesi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Vice Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il Magnifico Rettore dell’Università La Sapienza, Antonella Polimeni, il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, i Presidi di Facoltà di Medicina, Domenico Alvaro e Carlo Della Rocca, il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, Ennio Angelo Rendina, la giornalista e Presidente dell’Associazione Oltre, Elisabetta Migliorelli, i consiglieri dell’Ordine dei Medici di Roma, Prof. Nicola Illuzzi e Prof. Vincenzo Bianco, il Direttore Sanitario del Policlinico Umberto 1 Matteo Galletta e il Direttore Amministrativo Barbara Solinas.

A presentare il progetto saranno la Presidente di Mida Academy, Antonella Minieri e il responsabile Breast Unit del Policlinico Umberto I Andrea Botticelli. Seguirà la presentazione dei progetti “Eccellenza del futuro: tra salute, nuovi modelli e nuove tecnologie”.

Alle ore 12, infine, la cerimonia, con la consegna del “I Premio Rita Levi Montalcini”, in suo ricordo, Signora della Scienza, distintasi come una delle più importanti scienziate del Novecento, Premio Nobel per la Medicina e che continuò a lavorare fino alla sua morte avvenuta a 103 anni.

Il bando, pubblicato nelle scorse settimane, è riservato alle studentesse iscritte a uno dei corsi di laurea dell’Università di Roma “La Sapienza” e alle dottorande e specializzande in medicina e chirurgia. Candidate che hanno dovuto presentare un progetto sul tema “Eccellenza del futuro: tra salute, nuovi modelli e tecnologie”.

Marialuisa Roscino