NewTuscia – GROTTAFERRATA – La segreteria del Sindaco ha tra i suoi obiettivi primari quello di essere un punto di riferimento per la comunità. È il personale al quale rivolgersi per fissare un appuntamento con il Sindaco Mirko Di Bernardo, per chi desidera un confronto con il Primo cittadino su tematiche di interesse pubblico, per la risoluzione di eventuali criticità o per suggerire idee e progetti utili alla collettività.

Per quanto riguarda invece segnalazioni, richieste di informazioni, domande e suggerimenti, è possibile usufruire di un apposito modulo presente sul sito istituzionale nella Home Page, sezione “Aiuto”, cliccando su “Scrivi al Comune”. In questo caso la comunicazione arriverà direttamente all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), al quale è possibile recarsi anche fisicamente.



“L’ascolto e il dialogo con i cittadini sono aspetti fondamentali e caratterizzanti della nostra azione amministrativa – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Grazie al lavoro della segreteria e dell’URP, che ringrazio, la casa comunale sta diventando un luogo sempre più accessibile e accogliente per il cittadino, seguendo un’ottica di costante efficientamento della macchina amministrativa e miglioramento dei servizi resi alla collettività”.

Recapiti della segreteria del Sindaco (disponibili anche sul sito istituzionale, nella sezione “L’Amministrazione”, cliccando su “Sindaco”)

Telefono fisso: 06 945401643 (attivo lunedì-mercoledì-venerdì dalla 9:00 alle 14:00 e martedì-giovedì dalle 9:00 alle 18:00)

Telefono cellulare: 340 9501167 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00 – SOLO WHATSAPP)

Mail: sindaco@comune.grottaferrata.roma.it

Modulo per segnalazioni, reclami, domande, ecc.

Link al sito istituzionale: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/aiuto/scrivi

Orari di ricevimento Ufficio relazioni con il pubblico (URP):

Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Martedì dalle 15:00 alle 17:00

Giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Mail: info@comune.grottaferrata.roma.it