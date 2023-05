Il processo di integrazione europeo è un qualcosa di straordinario che non ha eguali in tutto il mondo. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che l’Unione Europea è nata dalle macerie e dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale affinché nulla di simile potesse riaccadere. E se oggi diamo per scontato che in Europa regna la pace, non lo era affatto a metà degli anni 40. È proprio in Europa infatti che sono scoppiati i due conflitti mondiali.

Oggi i nostri figli non nascono più in stati nazionali chiusi in sé stessi, ma in un contesto comunitario allargato. I loro amici non sono più italiani, tedeschi, francesi o quant’altro, bensì europei. Studiano e viaggiano all’estero, partecipano ai programmi Erasmus, superano liberamente confini nazionali laddove fino a pochi anni fa c’erano frontiere militarizzate. Parlano diverse lingue, portano l’Italia in Europa e l’Europa in Italia. E tutto questo grazie ai padri fondatori come Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet e Robert Schuman che sono stati i primi a capire che la cooperazione è sempre preferibile alla competizione e che non può esserci progresso senza la pace.