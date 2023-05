NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Come Circoli di Rifondazione Comunista e del Movimento Cinque Stelle di Civita Castellana rispondiamo alla raccolta firme contro l’invio delle armi all’Ucraina, contro l’escalation militare voluta dal governo e per la tutela della sanità pubblica.

Vogliamo allargare la partecipazione verso queste tematiche da parte di associazioni, comitati e cittadini, pertanto lanciamo un appello al mondo associativo, ai cattolici, all’ANPI ed ai singoli per la creazione di un Comitato per la pace anche nella nostra cittadina.

Ci facciamo quindi promotori delle prime iniziative per la raccolta firme che si terranno mercoledì 10 maggio al Circolo di Rifondazione Comunista (Via delle palme 56) dalle 17,00 alle 19,00 e presso la sede del Movimento Cinque Stelle in Corso B.Buozzi sempre a Civita Castellana dalle 19,00 alle 20,30 e sabato 13 maggio presso il mercato settimanale di Civita Castellana in Viale Fiume Treia, iniziative che saranno volutamente aperte a chi vorrà dare la propria adesione.”

Rifondazione Comunista

Circolo Enrico Minio – Civita Castellana

Movimento Cinque Stelle Civita Castellana