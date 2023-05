L’evento si svolgerà presso la Sala Consiglio dell’Ente Camerale,

in via Fratelli Rosselli, 4

NewTuscia – VITERBO – Dopo la grande partecipazione all’evento di presentazione nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, in Piazza di Pietra, il programma della seconda edizione di Assaggi, il salone dell’enogastronomia laziale, verrà presentato pubblicamente in occasione della conferenza stampa convocata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo presso la Sala del Consiglio della sede camerale, in via Fratelli Rosselli 4.

La manifestazione enogastronomica in programma a Viterbo dal 19 al 22 maggio 2023 è organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio e punta a valorizzare e promuovere il ricco e variegato patrimonio agroalimentare della regione.

Dal Salone vero e proprio alla miriade di eventi in programma con tante novità delle ultime ore: Assaggi è pronta a sbarcare nella Città dei Papi e ad attrarre l’attenzione di visitatori, esperti del settore, stampa.

E’ gradita conferma di partecipazione alla conferenza stampa all’indirizzo email ufficio.stampa@rivt.camcom.it.