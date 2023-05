di Diletta Riccelli

NewTuscia – ROMA – Se si fa riferimento al delitto di mafia è impossibile non correlare in maniera istantanea l’uccisione di Peppino Impastato. Il 9 maggio del 1978, il giornalista e conduttore radiofonico siciliano, fu tramortito con una pietra e successivamente il suo cadavere fu posizionato sui binari della ferrovia Palermo – Trapani per inscenare un suicidio.

Suicidio inconcepibile perchè Peppino era pieno di vita, un giovane dedito al suo lavoro e che ripudiava fortemente il background di stampo mafioso da cui proveniva la sua famiglia, in particolare suo papà Luigi, legato a Cosa Nostra.

E se oggi, la verità sulla sua morte è nota a tutti, lo dobbiamo anche alla sua mamma, Felicia Bartolotta che si è battuta con tutte le sue forze affinché il barbaro omicidio di suo figlio, non venisse dimenticato e che al contrario, non venisse reso vano lo sforzo di Peppino nella lotta alla mafia.

Per contestualizzare l’eccellenza comunicativa di questo giovane, è importante comprendere a fondo il contesto in cui si è consumato. Cinisi alla fine degli anni ’70 era una roccaforte mafiosa e c’è una foto che più di altre esplica l’essenza del luogo: nel 1978 Peppino contribuì all’allestimento di una mostra dal titolo “Mafia e territorio” e nell’immagine si vede un gruppo di uomini d’onore intenti a scrutare i pannelli dell’esposizione. Quella diapositiva è stata scattata il giorno prima della morte di Impastato, una coincidenza da brividi ma che ci racconta l’atmosfera tesa che si respirava in quel piccolo Comune siciliano.

Con passi lentissimi dal 1978 sino al 2002 si arrivò all’individuazione dei due responsabili del delitto: Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti, il “Tano Seduto” sui cui Peppino ironizzava durante le trasmissioni radiofoniche da lui condotte.

Nello stesso giorno però, anche nella Capitale si consumava un delitto su cui ancor’oggi aleggia un velo di mistero. Il ritrovamento del cadavere del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro. L’uomo rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978 trascorse 55 giorni nel covo di via Camillo Montalcini 8 e poi venne ucciso con 12 colpi d’arma da fuoco.

Il suo corpo, adagiato dentro una Fiat 130, fu ritrovata in un luogo emblematico: in via Caetani, vicino a Piazza del Gesù, dove vi era la sede della Democrazia Cristiana. Diversa da Peppino Impastato, la storia processuale del caso Moro: tra il 1979 e il 1981 vennero catturati la maggior parte dei responsabili del rapimento e dell’omicidio e nel 1983 si concluse tutto. Si riversano sui colpevoli ben 2 ergastoli e 316 anni di carcere. Un delitto che ha sicuramente sconvolto l’Italia e che ha segnato forse, un snodo fondamentale della storia politica italiana. Ma cos’hanno in comune questi due pagine così oscure del Bel Paese?

Sicuramente la fragilità dell’uomo davanti a una politica che si preoccupa più degli interessi economici e che tranne di facciata, non si schiera con l’onestà di chi prova a cambiare un sistema malato.