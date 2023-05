NewTuscia – VITERBO – Terza giornata di campionato e terza vittoria della Stella Carni under 15, che, sul diamante amico “G.Massini”, si impone per 22 a 4 contro il Cali Roma.

Continua la serie positiva dei ragazzi di Viterbo, che hanno dominato la partita contro i pari età del Cali Roma, tanto che al V inning vincevano con il punteggio di 18 a 1.

L’attacco del Viterbo batteva complessivamente 14 valide, con tutti e 9 i titolari che battevano almeno una valida e con Jacopo GUERRA, l’ultimo aggeratosi al gruppo, che batteva la prima valida della sua carriera di giocatore di baseball, mentre i lanciatori schierati sul monte, TONTINI, CECCARIGLIA e CASSERI, non concedevano nulla ai battitori avversari, mettendo a segno complessivamente ben 13 strike out.

In campo si è vista una squadra concentrata e determinata, che commetteva il primo errore al VI inning, ormai a partita praticamente finita, tanto che nell’ultimo inning facevano l’esordio nella categoria superiore anche gli Under 14: PIETRINI Samuele e MASTROCOLA Giorgia.

Stella Carni Viterbo Baseball under 15, che dopo questa vittoria si trova a punteggio pieno insieme all’Academy di Nettuno, vittoriosa sul campo dei Lions Nettuno per 4 a 2.

Academy che il Viterbo incentrerà sabato prossimo 13 maggio sul campo di Nettuno alle ore 17,00.

Il commento del manager “La squadra sta rispondendo molto bene. La partita di domenica ci ha visti partire subito alla grande con determinazione e concentrazione che non è mai diminuita nel corso degli inning, anche quando ormai si era visto che il risultato ormai era scontato. Tutti i ragazzi in attacco hanno giocato bene senza sprecare nulla, restando concentrati fino alla fine. In 6 Inning abbiamo battute 14 valide e preso soltanto 3 strike out. Finalmente anche i lanciatori sono entrati in forma non concedendo nulla ai battitori avversari, supportati da una difesa attenta e precisa. Fino al V inning avevano permesso al Cali Roma di segnare un solo punto. La partita ha permesso allo staff tecnico di provare diversi ruoli in vista della gara di sabato prossimo contro l’Academy di Nettuno, squadra con la quale condividiamo al momento il primo posto in classifica”.

La formazione: