NewTuscia – ROMA – Oggi, 8 maggio, ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nell’anniversario della nascita del fondatore della più grande Organizzazione Umanitaria del Mondo, Henry Dunant.

“Ringrazio la Croce Rossa Italiana per il lavoro portato avanti nelle sedi internazionali e per il quotidiano impegno dimostrato a livello territoriale”, cosi l’On Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. “Il mio plauso personale va alle donne e agli uomini della Croce Rossa per l’attività di coordinamento e per la disponibilità delle centrali operative e per la determinazione con cui continuano a mettersi a disposizione dei governi e delle nazioni oltre che delle amministrazioni locali al fianco dei più deboli, per questa “rete di solidarietà” al fianco dei cittadini di tutto il mondo.”