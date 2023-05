NewTuscia – VITERBO – L’Associazione Donatori della Polizia di Stato – Regione Lazio ha organizzato, in collaborazione con l’AVIS Comunale di Viterbo, mercoledì 10 maggio una raccolta di sangue presso la Questura di Viterbo.

L’autoemoteca sarà posizionata, dalle ore 8 alle ore 11, in piazzale Romiti nell’area dei parcheggi riservata lato Questura, per ricevere tutti coloro che vorranno partecipare alla nobile iniziativa finalizzata a fronteggiare la cronica carenza di sangue che affligge anche la provincia viterbese, soprattutto in prossimità della stagione estiva.

Le sacche di sangue raccolte saranno destinate per le esigenze del Centro Trasfusionale Sangue dell’ospedale “Belcolle” di Viterbo.

Possono aderire tutte le persone con età compresa tra i 18 e i 60 anni in buono stato di salute, purché non stiano assumendo farmaci e siano a digiuno. Prima del salasso è possibile ingerire soltanto un the o un caffè, vanno assolutamente evitati il latte e i suoi derivati.

I donatori saranno sottoposti alla visita medica di idoneità da parte del sanitario e, successivamente, riceveranno le analisi del sangue che consentiranno loro di monitorare il proprio stato di salute.