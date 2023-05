NewTuscia – CORI – Il Distretto Socio Sanitario LT1, composto dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima è risultato vincitore di diversi finanziamenti relativi a progettualità del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e tra di essi risultano aver ottenuto copertura economica ben sette degli otto progetti presentati dal Distretto LT1.

Il Distretto lavorerà per attuare i progetti che andranno a rafforzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio sanitari, a migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere delle persone in situazioni di fragilità. I sindaci e gli assessori del Distretto LT1 esprimono soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici di settore nella redazione dei progetti riconosciuti e premiati dal Ministero.

Per ciò che riguarda in particolare il Comune di Cori è stato finanziato l’investimento 1.3.1, Progetto Housing First, per un valore di € 700.000 destinati alla realizzazione di piccole unità abitative che accoglieranno persone in condizioni di fragilità estrema. L’Housing First (letteralmente la casa prima di tutto) è un modello di intervento nell’ambito delle politiche sociali per il contrasto alla grave marginalità basato sull’inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazioni di disagio socio-abitativo cronico allo scopo di favorire percorsi di benessere e integrazione sociale. La premessa sostanziale all’avvio di questo tipo di modello di intervento è il riconoscimento della dimora come diritto umano di base, l’inserimento abitativo è ovviamente fondamentale e la casa rappresenta un benessere ontologico primario e un primo passo verso la costruzione di una dimensione di benessere e integrazione sociale.

“Il riconoscimento da parte del Ministero del progetto da realizzare sul nostro territorio è frutto del lavoro degli uffici comunali e distrettuali – commentano il sindaco Mauro De Lillis e la delegata alle Politiche Sociali Annamaria Tebaldi – a cui vanno i nostri ringraziamenti ed è sintomo della sensibilità e dell’attenzione dell’amministrazione a disagi e problematiche sociali. E’ arrivato il momento di agire e trasformare in realtà le risorse e le opportunità che il PNRR ci offre per favorire la ripartenza, rafforzando il tessuto sociale per essere sempre più vicini alle fasce più deboli della nostra società”.