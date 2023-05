NewTuscia – VITERBO – Valle Faul (lato parco), attenzione al divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, tutti i mercoledì, a partire dal prossimo 10 maggio fino all’8 novembre, dalle ore 12 fino alle ore 21.

Il provvedimento, necessario per consentire lo svolgimento del mercato settimanale pomeridiano Tuscia in Bio, interesserà la porzione dell’area adibita a parcheggio antistante i civici 6 e 8 della stessa via. L’area interessata sarà delimitata da apposita segnaletica.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.