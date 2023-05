NewTuscia – VITERBO -Il Tavolo per la pace organizza un bus da Viterbo per la Marcia della Pace Perugia Assisi 🏳️‍🌈 (con tappe anche a Ospedalicchio, Bastia, S. Maria degli Angeli).

Potete iscrivervi attraverso questo modulo google https://forms.gle/Py8qzMJssUJFZBHS9 e chiedere informazioni scrivendo al numero 3456155230 o all’email tavolopace.viterbo@gmail.com

E’ importante proseguire il nostro impegno per la pace attraverso la partecipazione alla marcia.

Poichè i prezzi degli autobus sono lievitati e siamo riusciti finora a garantirci soltanto i contributi di ARCI e Caritas, per poter contenere la quota di partecipazione individuale a 15 Euro (e a zero a chi non può permetterela), OCCORREREBBE CHE ANCHE ALTRE ORGANIZZAZIONI DESSERO UN CONTRIBUTO E/O CHE CHI NON PARTECIPERA’ METTA LA SUA QUOTA. Anche questo è PARTECIPAZIONE!



I contributi possono essere versati presso la sede Arci Via Genova 15 Viterbo dalle 14:30 alle 15:30 ogni giorno dal lunedì al venerdì oppure sul conto AUCS IT 60 J 05018 02800 000011231420 Causale Contributo Marcia della Pace