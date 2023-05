NewTuscia – VITERBO – L’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT batte il Basket Cassino nell’ultima gara interna della fase “ad orologio” con una prestazione convincente che mette il match sul binario giusto fin dalle primissime battute. Squadra ancora una volta in campo con un roster falcidiato dagli infortuni che portano in infermeria oltre a Grande e Martino, ormai indisponibili da tempo, anche Pebole (alle prese con un problema muscolare) e Rogani (influenzato) e con Ortenzi in panchina, ma solo per onor di firma a causa di una distorsione subìta in allenamento.

Fanciullo parte con i suoi senior Meroi, Manzo, Casanova, Price e Cittadini contro Pagano, Incitti, Sabotig, Niccolai e Yabre scelti da coach Nardone e si affida ad ampie rotazioni con l’inserimento di Baldelli e dell’ottima pattuglia di Under (Federico e Filippo Taurchini, Nieddu e Bertini) in campo a lungo a dare il proprio importante contributo alla vittoria finale.

La squadra cassinate, composta da un buon roster, tenta il più possibile di non farsi staccare nella prima parte della gara e riesce parzialmente nel proprio intento grazie a discrete percentuali realizzative e ad una notevole dose di agonismo. Incitti è particolarmente attivo, così come Niccolai ed il lungo Yabre. Ma quando l’Ortoetruria- WeCOM decide di alzare i toni, Price è letteralmente padrone delle plance, Cittadini ci mette tutto il resto e gli esterni pensano a concretizzare le giocate provenienti dalla regìa.

La gara si conclude sul 92-67 per la Stella Azzurra Viterbo che sale ulteriormente nella classifica ed è festeggiata dal numeroso pubblico presente sulle tribune del PalaMalè.

Tra i padroni di casa, tutti autori di una prestazione di buon livello, Price (notevolissima doppia doppia da 17-16) e Casanova i migliori. Negli ospiti, Incitti, miglior realizzatore della gara.

Ora la squadra viterbese è attesa dall’ultima partita del girone “ad orologio” che si disputerà domenica prossima sul parquet di Ostia contro Alfa Omega. Sarà necessario portare a casa un altro referto positivo per poter ancora provare a cogliere una posizione favorevole in griglia playoff, con la speranza di non vedere qualche altro risultato “a sorpresa” tra gli ultimi scontri diretti per la formazione della classifica finale.

Da domenica sera si saprà quindi quale avversaria dovranno incontrare i viterbesi per l’ultimo assalto alla categoria superiore.

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VITERBO 92: Price 17, Ortenzi ne, Manzo 10, Cittadini 15, Nieddu 2, Filippo Taurchini 9, Baldelli 4, Federico Taurchini 6, Meroi 5, Bertini 9, Casanova 15. Coach: U. Fanciullo. Ass.ti: J. Vitali, U. Cardoni

BASKET CASSINO 67: Yabre 13, Sabotig 5, Pagano, Incitti 22, Niccolai 13, Ceccarelli 9, Pignatelli

3, Pantaloni 2. Coach: F. Nardone

Parziali: 20-17/ 27-19/ 16-16/ 29-15

Rimbalzi: Price 16, Cittadini 7

Assist: Cittadini 3

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo