A Vetralla vincono lo sport, l’amicizia e l’entusiasmo. Tra gli uomini vittoria del corridore Francesco Gargano. Prima tra le donne la runner Giulia Montagnin. Tra i partecipanti l’87enne Sergio Molinari

NewTuscia – VETRALLA – “Oggi hanno vinto lo sport, l’amicizia e l’entusiasmo”. Ad affermarlo il sindaco Sandrino Aquilani, in apertura del Trofeo Uomo Cavallo che si è svolto il 7 maggio a Vetralla. Sul velocissimo percorso di 10 chilometri dal convento di Sant’Angelo alla villa comunale, la vittoria tra gli uomini è andata a Francesco Gargano, dell’Asd Atletica La Sbarra, mentre tra le donne a Giulia Montagnin, dell’Asd Old Stars Ostia. In campo maschile, al secondo posto si è classificato Giorgio Menicocci, dell’Asd Old Stars Ostia e primo vetrallese a tagliare il traguardo, al terzo Enrico Polozzi, dell’Asd Runner Team; in quello femminile, medaglia d’argento a Eleonora Raggi, dell’Asd Ternana Marathon Club, e di bronzo a Veronica Correale, dell’Asd Calcaterra Sport Tra gli iscritti l’87enne Sergio Molinari. L’atleta dell’Asd Tusculum molto conosciuto nel mondo dei runner è stato accolto all’arrivo da un lungo e caloroso applauso, per la sua ennesima impresa sportiva.