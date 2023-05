NewTuscia – VITERBO – “Nella ricorrenza della Giornata mondiale della Croce Rossa ci corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente tutti gli uomini e le donne della Croce Rossa ed in particolare i volontari e tutti coloro che a vario titolo collaborano con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo” affermano i consiglieri Allegrini e Achilli “Ricordiamo infatti il quotidiano impegno a sostegno delle attività di soccorso, caritatevoli e di pronta emergenza che svolge Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo nel nostro territorio e a sostegno della nostra popolazione.”

“Non possiamo dimenticare il supporto fornito all’amministrazione comunale di Viterbo durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 con moltissimi servizi predisposti e resi operativi in tempi rapidissimi – dichiara Antonella Sberna già assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo – “per citarne solo alcuni: il servizio di sollievo domiciliare, servizio rivolto ad anziani, persone fragili e con disabilità, istituito dal Comune di Viterbo nel marzo 2020 all’inizio dell’emergenza Covid-19, per il disbrigo delle attività quotidiane di approvvigionamento di spesa e medicinali, ritiro posta e ricette; Il servizio di SOS caldo anch’esso rivolto ad anziani e persone con fragilità durante il periodo estivo in cui generalmente sono previste importanti ondate di calore; il sostegno al pronto intervento sociale per persone in difficoltà durante l’emergenza sanitaria; il servizio Pronto Vaccino, in collaborazione con il Comune di Viterbo – Assessorato ai Servizi Sociali e con il patrocinio della ASL di Viterbo per la prenotazione dei vaccini itinerante per la città e le frazioni.”

“Ringrazio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, comitato a cui mi onoro di far parte dal 1986, per il coordinamento di tutti i servizi svolti nel quotidiano, dal trasporto infermi al supporto psicologico” afferma Luigi Maria Buzzi coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Viterbo “auguro pertanto al suo presidente e ai volontari di Viterbo e di tutta Italia di poter continuare a portare avanti questa opera di civiltà a sostegno della popolazione”.

Gruppo Comunale di Fratelli D’Italia

Laura Allegrini

Antonella Sberna

Matteo Achilli

Circolo Comunale di Viterbo

Il Coordinatore

Luigi Maria Buzzi