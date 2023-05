NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo propone, a partire dal 12 maggio un ampio percorso formativo per ottemperare all’obbligo di formazione base e di aggiornamento per tutte le figure della sicurezza presenti in azienda e per gli operatori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i ed dall’ Accordo Stato Regioni.

Per conoscere le modalità di adesione, per iscriversi e partecipare ai corsi di formazione è possibile contattare l’area Ambiente&Sicurezza di Confartigianato Imprese di Viterbo ai numeri 0761-337942/12.

CALENDARIO CORSI

VENERDI’ 12 MAGGIO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per conduttori di carrello elevatore (muletto)

GIOVEDI’ 25 MAGGIO

Corso base e di aggiornamento (quadriennale) per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi

VENERDI’ 26 MAGGIO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per addetti ai lavori in quota e DPI di III° categoria

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per datori di lavoro che svolgono la funzione di rspp, lavoratori (art. 37), rappresentante dei lavoratori/r.l.s e preposti

GIOVEDI’ 01 GIUGNO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per addetti alla prevenzione incendi – rischio basso e medio

VENERDI’ 09 GIUGNO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per conduttori di macchine movimento terra – MMT

VENERDI’ 16 GIUGNO

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per conduttori piattaforme elevabili – (PLE) in quota con e senza stabilizzatori

Corso base e di aggiornamento (quinquennale) per conduttori di autocarro con gru

LUNEDI’ 19 GIUGNO

Corso base e di aggiornamento (triennale) per addetti al primo soccorso