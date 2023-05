NewTuscia – VITERBO – L’Istituto infatti, beneficiario dei fondi PON relativi alla realizzazione di Laboratori Green, ha realizzato le attività previste istallando tre distributori di acqua potabilizzata a zero emissione di anidride carbonica. I distributori sono alimentati dall’impianto fotovoltaico a servizio che alimenterà, oltre ai tre distributori di acqua, anche una stazione di ricarica gratuita per auto e biciclette elettriche. Inoltre nell’ottica della sostenibilità ambientale e della riduzione del consumo di plastiche, l’istituto, ha acquistato e distribuito a tutti gli studenti e al personale, borracce in alluminio.

Grazie a questo progetto è stata acquistato tutto il materiale per la strutturazione dei Laboratori di Chimica per l’analisi delle acque cosicché gli studenti controllano costantemente la qualità dell’acqua che il personale e i loro colleghi bevono quotidianamente.

Il progetto inoltre è sostenibile anche dal punto di vista economico: l’energia elettrica in esubero, soprattutto quella prodotta nel periodo estivo quanto gli studenti non sono a scuola, sarà immessa nella rete elettrica e i proventi della vendita di energia saranno destinati all’acquisto di nuove borracce da cedere a tutti i nuovi studenti e al personale annualmente neoassunto.

L’iniziativa si inquadra nell’area progettuale dell’Istituto da sempre dedicata allo sviluppo di una coscienza ambientalista e di competenze nei giovani finalizzate alla tutela ambientale e all’adesione ai programmi di trasformazione delle abitudini nocive per l’ambiente.

Non è un caso che nell’Istituto funziona, unico esempio in tutta l’Italia centrale, un indirizzo di studio denominato Liceo TRED, per la trasformazione ecologica e digitale, altamente innovativo, non solo per la curvatura sulle tematiche emergenti volte alla la promozione di un futuro più vivibile, ma anche per la strutturazione in soli 4 anni di corso.