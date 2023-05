NewTuscia – VITERBO – Scatta la 17° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 10 maggio alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Agnese Quattranni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata a due Speciali: quello sull’Emergenza truffe agli anziani e su Salute e benessere.

Nel primo speciale Gaetano Alaimo intervista il Col. Massimo Friano, Comandante prov.le dei Carabinieri di Viterbo: ci parlerà dello sforzo informativo e sul campo per rendere gli anziani consapevoli dei rischi che corrono e si parlerà anche del lavoro sul territorio.

Nel secondo speciale Agnese Quattranni intervista il Dr. Fabio Vercillo, ortopedico, e verrà fatto in studio una panoramica sulla salute ed il benessere in Italia e nel Lazio ed Umbria.

Il recente successo di “Viterbo in festa” verrà riassunto dal co-cordinatore dell’evento Francesco Cerra con un bilancio e le prospettive dell’iniziativa per il futuro.

Per la parte culturale e di spettacolo Maddalena Menza intervista il filosofo e musicista Vasco Barbieri e reportage, con interviste a regista e protagonisti, dell’ultimo spettacolo interpretato da Arianna Cigni “Ossimoro as a woman”.

Parte fissa della nostra programmazione le notizie dall’Umbria di Riccardo Frezza e le notizie dalla Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Informissima” di Agnese Quattranni e “Emozionatamente” di Chiara Biancacci.



Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

