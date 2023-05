NewTuscia – VITERBO – Incidente mortale sulla Cassia nella giornata di ieri. Lo scontro tra una moto e un mezzo della Cotral, ha determinato la morte del 50enne Luca Misantoni di Montefiascone. L’impatto è avvenuto in un tratto di strada segnalato più e più volte come pericoloso, anche per il mancato funzionamento del semaforo dedicato ai mezzi Cotral. L’uomo, in giornata, aveva partecipato a un raduno Ducati a Roma e insieme a un gruppo di altri motociclisti stava tornando a casa.

Sul posto si sono precipitati prontamente i mezzi della Polizia Locale, chiudendo il tratto di strada interessato e deviando successivamente il traffico. L’ambulanza accorsa sul posto ha purtroppo constatato la morte del centauro.