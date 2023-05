NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Con dolore e tristezza ho appreso della scomparsa di Antonella Stella, una donna intelligente, coraggiosa, capace. Antonella è stata amministratrice al Comune di Viterbo, e anche mia Presidente alla quinta Circoscrizione.

Una perdita prematura che addolora tutta la nostra comunità ma che lascia in eredità a Viterbo e a tutti noi il suo insegnamento di una vita spesa per la sua realtà cittadina, per la sua famiglia e per una comunità politica in cui lei si riconosceva e che oggi piange la sua scomparsa.

Al marito Maurizio, ai figli Jacopo e Niccolò, e a tutti i suoi cari vanno i miei abbracci e le più sentite condoglianze.”

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati