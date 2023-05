NewTuscia – ROCCA SINIBALDA – I Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda hanno denunciato 2 persone, un italiano di origine campana e un cittadino straniero, per truffa in concorso nei confronti di una ragazza trentenne di Belmonte in Sabina.

La donna, nel mese di febbraio 2023, si è accorta che le erano stati sottratti i dati personali e le credenziali di accesso alla “Postepay”, con la cosiddetta tecnica del “phishing” e dell’ammanco di 30 euro.

La vittima, resasi conto di essere caduta in una truffa, ha avvisato i Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda, che hanno avviato immediatamente un’attenta attività investigativa, che ha permesso, in breve tempo, di identificare gli autori e di ricostruire i ruoli e i compiti nella pianificazione della truffa.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rieti per truffa in concorso.