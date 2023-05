NewTuscia – GROSSETO – Sconfitta indolore per l’Ecosantagata Civita Castellana, che a Grosseto si arrende 3-2 ai padroni di casa dell’Invicta ma, grazie alla contemporanea sconfitta dell’Arno a Santa Croce sull’Arno, vince comunque il girone F della serie B di pallavolo maschile.

A Grosseto si gioca una partita bella e combattuta, con l’Ecosantagata che manda in campo la sua formazione tipo: Cordano alzatore, Petri opposto, capitan Genna e Della Rosa schiacciatori, Simoni e Consalvo centrali e Andreini libero.

Un set dopo l’altro, le due squadre non si risparmiano i colpi migliori. L’Ecosantagata vince il primo game 20-25, ma viene subito raggiunta dal Grosseto con lo stesso punteggio: 25-20. Poi sono di nuovo i civitonici a passare davanti con il terzo set vinto 21-25, ma l’Invicta non ha nessuna intenzione di chiudere la sua stagione con una sconfitta e davanti al suo pubblico, anche se non comporterebbe nulla per la classifica, e continua a giocare con grinta. I toscani portano la sfida al tie-break vincendo il quarto set 25-23 e poi, nel mini gioco di spareggio, s’impongono per 15-13, aggiudicandosi la partita per 3-2.

Un punto che, in teoria, non basterebbe all’Ecosantagata per difendere il primo posto nel girone, ma l’Arno fa ancora peggio, perdendo 3-0 con la Lupi Santa Croce, e quindi la regular season si chiude con l’Ecosantagata Civita Castellana campione del girone F.

Ora si può pensare al 100% ai playoff, a cui i rossoblù accedono come primi in classifica e, quindi, con una situazione di leggero vantaggio rispetto alle seconde classificate.

Invicta Grosseto – Ecosantagata Civita Castellana 3-2 (20-25; 25-20; 21-25; 25-23; 15-13)