NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

“ASD Karate Fatamorgana al 1° posto nella classifica per Società kata maschile a Ladispoli e vola alle finali del Campionato Italiano Esordienti, grazie alle prestazioni degli atleti medagliati, bronzo per TAMARA BARTOLESCHI specialità Kata e oro per GABRIEL PISTOLA nel Kata maschile, gli atleti del Fatamorgana si qualificano e strappano il pass per le finali nazionali.

Fase Nazionale, Ostia Roma, 6 Maggio 2023

A Ostia Lido si è appena conclusa la prima giornata dei Campionati Italiani Esordienti 2023 di kata e kumite in scena al PalaPellicone, con circa 800 giovani karateka iscritti da tutta Italia, al termine della competizione vengono premiati i nuovi campioncini del kata maschile e femminile individuale;

Oro per Sofia Crucitti dell’Artesport e Matteo Nardaccio dell’ASD Morevilla;

Argento per Antonio Siotto Polisportiva Nuova Bellizzi e Noemi Sigismondi della Master Rapid SKF;

Bronzo per GABRIEL PISTOLA, della ASD Karate Tarquinia FATAMORGANA, terminando con Luca Dauria, Michela Frigeni e Martina Beretta.

Dunque prosegue l’ottima stagione per il Team Fatamorgana, i risultati ottenuti, ci fanno ben sperare per i prossimi importanti impegni che attendono il Club di Tarquinia, società che cresce, prepara e accompagna nel loro percorso fior di atleti promettenti, i campioni del domani!!

Il nostro atleta Pistola Gabriel oltre ad aver conquistato il titolo regionale, e adesso la medaglia di Bronzo al C.I. di Ostia, (sfiorando per soli 4’decimi di punto la finale per l’Oro) è anche qualificato di diritto al prestigiosa gara multidisciplinare, che si disputerà sulla Costa Jonica della Basilicata, dove ospiterà l’ottava edizione estiva del Trofeo Nazionale CONI, dal 21 al 24 settembre 2023.

I nostri complimenti di cuore anche alla piccola karateka Tamara Bartoleschi , che si arrende solo al secondo turno, se pur non sbagliando nulla…. l’ansia da prestazione, emozione e timidezza hanno fatto la differenza nel giudizio arbitrale, per tutto il resto ci siamo e ci fa ben sperare.

Nel prossimo futuro, sentiremo parlare molto di questi due giovani promettenti atleti, garantito!!

Un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri atleti, e un grazie alla ormai storica e plurimedagliata associazione sportiva FATAMORGANA….. e a tutto il Team CAMPIONE D’ITALIA E D’EUROPA!!”

Con orgoglio il Presidente SARA BARRECA!!!