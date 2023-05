NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il campionato regionale di biliardo a squadre si avvia alla sua fase finale con la disputa delle ultime due gare in calendario del girone di ritorno, ed il Biliardo Club di Viterbo sarà impegnato prossimamente negli scontri diretti casalinghi con i romani del Club 93 il 12 maggio a Viterbo e fuori casa con i romani della Palestra del Biliardo il 19 maggio. Entrambe le due formazioni che dovrà affrontare il Biliardo Club, lo precedono di solo un punto in classifica e quindi i viterbesi non potranno più permettersi scivoloni come l’ultimo casalingo con i New King di Ostia perso in maniera inaspettata per 5 – 2. Il campionato è guidato proprio da questi ultimi insieme ai Grifoni Blu di Ladispoli e sembra che le due formazioni siano quasi certe del passaggio alle fasi finali del campionato, mentre il nome della terza compagine che farà loro compagnia, uscirà proprio da questi ultimi due scontri diretti a cui e chiamato il Biliardo Club di Viterbo. Coach Luca Mocini sta intensificando negli ultimi periodi gli allenamenti con i suoi giocatori con un lavoro di rifinitura tecnica, in vista del prossimo impegno di venerdì 12 maggio nella sede in via Monte Nevoso a Viterbo con inizio alle ore 20.00 e a giorni sceglierà la formazione che affronterà il Club 93.”

(G.M.)