“I gruppi consiliari “Viterbo 2020” e “Rinascimento” apprendono con soddisfazione e plaudono al grande lavoro dell’amministrazione della Sindaca Frontini, che ha permesso di ottenere un particolare finanziamento di 10 milioni di euro per l’inserimento di quattro importanti progetti all’interno dei piani legati al prossimo Giubileo 2025.

Un traguardo che permetterà di concretizzare quattro importanti e nevralgici progetti per la città di Viterbo, che diversamente sarebbero stati destinati a restare per ora incompiuti: il completamento delle Scuderie di Sallupara, il restauro della chiesa di Sant’Orsola per trasformarla in polo culturale, il completamento della pensilina del Sacrario, il miglioramento della viabilità che lega la zona nord della città; tutto questo in aggiunta a quanto già finanziato per il recupero della chiesa delle Fortezze.

E’ importante sottolineare e mettere in evidenza come questo importante risultato sia il frutto di una continua ricerca da parte di questa amministrazione di soluzioni tese al raggiungimento dell’unico scopo che fa da proprio motore propulsivo: lo sviluppo della città ed il suo rilancio turistico ed urbanistico.

Inoltre, aver saputo razionalizzare e concretizzare una soluzione in sinergia con l’on. Mauro Rotelli, che ringraziamo per il fattivo intervento presso il governo, che ha permesso di rimettere in gioco Viterbo tra le città beneficiarie degli investimenti legati al Giubileo 2025, testimonia l’intelligente visione della sindaca Frontini e della sua giunta.

Il Patto Civico quindi conferma la propria compattezza nel garantire totale soddisfazione nel far parte di una maggioranza animata da coerenza, capacità di programmazione e caparbietà realizzativa.”

Giancarlo Martinengo

Capogruppo Movimento Civico “Viterbo 2020”

Ugo Poggi

Capogruppo Rinascimento con Vittorio Sgarbi