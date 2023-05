NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il Dipartimento agricoltura Fratelli d’Italia Viterbo, e i suoi responsabili Pietro Narduzzi e Maria Di Risio, insieme al coordinatore provinciale Massimo Giampieri, ha incontrato la Presidente della Commissione agricoltura e ambiente della Regione Lazio, Valentina Paterna. Questa mattina, a Tarquinia, abbiamo avuto il piacere di avere un confronto, proficuo e costruttivo, con la nostra Presidente di Commissione.

Tanti gli argomenti di discussione sul tavolo e tante le idee su cui ragionare all’unisono per curare l’agricoltura della nostra vasta Provincia. Una parola chiave, o meglio un concetto, che segna la direzione da intraprendere per l’agricoltura che verrà: unione d’intenti e recupero delle politiche agricole regionali.

Con il cambio alla guida della Regione Lazio, e con la stretta collaborazione con i nostri eletti, la Tuscia ha una grande possibilità: quella di dare un segnale al mondo degli agricoltori.

Oggi, gli agricoltori, ma in senso lato tutti coloro che lavorano nel nostro ambito, possono dare voce alle richieste e alle necessità che movimentano la loro attività agricola quotidiana, sapendo che i nostri eletti e la squadra che si è composta in Regione Lazio ha tutte le carte in regola per poter dare quella sterzata che serve alla Tuscia agricola.”

Pietro Narduzzi e Maria Di Risio

Responsabili Provinciali Dipartimento Agricoltura FDI

Massimo Giampieri

Coordinatore Provinciale FDI

Roberto Bedini

Responsabile Agricoltura Regione Lazio

Valentina Paterna

Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Regione Lazio