NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Nella serata del 5 maggio i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno svolto servizi di pattuglia e perlustrazione del territorio tra l’area Teverina e i Comuni sui Monti Cimini, volti anche alla prevenzione dei furti in abitazione.

I militari della Stazione di Soriano nel Cimino (VT) impegnati sulla S.P. Bomarzese, nei pressi dello svincolo per la S.P. Ortana, hanno fermato due giovani di origine rumena, trovandoli in possesso, seguito perquisizione veicolare di cacciaviti, pinze, e trapani a mano di piccole dimensioni.

Non avendo fornito ai Carabinieri giustificato motivo della presenza degli attrezzi – posti sotto sequestro – i due

sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria viterbese.

Sono in corso accertamenti per verificare se i due giovani denunciati siano in qualche modo collegati con i furti commessi in zona negli ultimi mesi.

Viterbo, 7 maggio 2023