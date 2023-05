Domenica sul campo di casa i falisci per dimenticare la sconfitta di Latina

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo una settimana di allenamenti impegnativi per superare le carenze emerse a Latina, il WiPlanet è pronto ad affrontare domenica alle ore 16, allo stadio Porroni, la nuova squadra del Napoli.

La storia della società vede un solo precedente tra le due squadre, addirittura nel 1969, quando i giovani giallo-verdi, che giocavano allora con il nome di C.S. Le Mosse Tartarola, si recarono in treno a Napoli giungendo poi sul bellissimo campo polivalente di Posillipo, con un panorama stupendo sul golfo.

La nuova squadra del Napoli Baseball Softball è nata nel 2003, avendo sede a San Giorgio a Cremano, e già nel proprio logo esprime tutta la sua napoletanità. Fino al 2017 svolge attività amatoriali di softball Slow-pitch, per poi dal 2021 partecipare alla serie C, girone Campania-Puglia-Basilicata, con una squadra multietnica: giocano infatti un atleta cubano, un ragazzo dello Srilanka e altri giovani della comunità dominicana di San Giorgio a Cremano. Per la sua natura inclusiva, la squadra gioca in deroga, non riuscendo a rispettare il numero minimo regolamentare di atleti italiani.

Ma la vittoria a tavolino non interessa al WiPlanet: i ragazzi vogliono dimenticare la brutta prestazione di Latina e mostrare ai propri tifosi la crescita tecnica ottenuta durante l’inverno.

Mancherà ancora Bryan, squalificato, ed è incerta la presenza di Banco, ancora indisposto.

I rimanenti incontri si giocano tutti sul campo di Caserta, dove alle 11 il Salerno ospiterà i Roma Brewers ed alle 16 il Caserta affronterà il Latina; entrambe le partite dal risultato incerto, che potrebbero chiarire le forze in campo, mentre i Dolphins Anzio, unici a punteggio pieno, riposeranno.

Tigers Under 12 e Minibaseball. Dopo l’esordio con sconfitta con l’Anzio, sabato 6 i ragazzi dell’U12 vanno in trasferta a Nettuno contro la quotata Academy, mentre domenica inizia anche il campionato del Minibaseball, ospite dei Red Foxes Roma in un triangolare con la partecipazione anche del CALI Acilia.