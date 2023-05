NewTuscia – ROMA – Ottime notizie per Viterbo, città dei Papi, in vista del prossimo Giubileo del 2025.

Nella giornata di ieri, al termine di un vertice a Palazzo Chigi, il Governo ha infatti stanziato risorse pari a 10 milioni di euro, che saranno destinate al completamento di quattro progetti strategici per il Capoluogo: 4 milioni per il miglioramento della accessibilità nel quadrante nord; 2.5 milioni di euro per il restauro delle mura civiche e il completamento delle ex scuderie papali di Piazza Sallupara; 1,5 milioni di euro per il completamento, restauro e allestimento del polo culturale nella ex Chiesa di Sant’Orsola; 1,5 milioni per il completamento e la riqualificazione della pensilina di Piazza del Sacrario.