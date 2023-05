NewTuscia – ROMA – “Sembra assurdo dover ascoltare gli attacchi del Pd dopo tutto quello che è stato il loro governo di questi anni”. Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in merito all’attacco del Pd regionale in materia di sanità. “Soldi, per la precisione 22,8 milioni, spesi in maniera temporanea e tutti destinati alla tutela di anziani, fragili e di chi non ha modo di curarsi. Questa è la sola verità, quella che al Pd non interessa”. Bertucci non usa giri di parole. “Sarebbe interessante che un giorno i colleghi del Pd ci raccontassero di come si è arrivati alle disastrose condizioni finanziarie della Sanità che abbiamo trovato, una situazione di un settore cruciale per una amministrazione pubblica frutto di una gestione indifendibile”, chiude il consigliere regionale.