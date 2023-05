Nostra intervista a Enrico Panunzi, presidente della terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione”

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Abbiamo dedicato la prima parte della Trasmissione televisiva Fatti e Commenti all’intervista al consigliere Enrico Panunzi (PD) presidente della terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione”, nella prassi del Consiglio regionale attribuita ad un Gruppo di opposizione.

Enrico Panunzi presidente della Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio Vigilanza sul pluralismo dell’informazione.

Il link della trasmissione: https://youtu.be/ZwfgAmgpk-Y

Con il consigliere Enrico Panunzi, riconfermato con una significativa affermazione personale di consensi, abbiamo approfondito il ruolo che il Pd sta ricoprendo come opposizione attenta e incalzante alla giunta del presidente Francesco Rocca in particolare sulla sanità regionale e le opere del PNRR.

Il consigliere Panunzi da dieci anni in regione, ha condotto un bilancio sulla sanita’ regionale, ereditata con un forte deficit e, dopo il commissariamento, il rilancio con nuove assunzioni e l’apertura di Case e Ospedali di Comunità, il potenziamento dell’ospedale di Belcolle, rilanciate verso livelli di qualità all’avanguardia nel panorama regionale e nazionale.

Oggi appare infondata la polemica instaurata dalla maggioranza di centro destra sul pericolo di un nuovo commissariamento, in quanto il deficit attuale sarebbe determinato dal ritardo nel rimborso da parte del Governo alle regioni dei fondi a copertura delle rilevanti uscite collegate alla lotta alla pandemia Covid.

Panunzi ha ricordato gli itinerari di sviluppo aperti dalla regione in materia di trasporto pubblico locale, con l’acquisto di nuovi mezzi per il COTRAL e gli accordi di programma con Trenitalia.

Un capitolo a parte per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella Tuscia rientranti nel Piano di Ripresa e Resilienza elaborato dalla Regione Lazio, i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.

Per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e la rivalutazione a scopo culturale del Polo Culturale di Viterbo, presso le strutture dell’ex Ospedale Grande degli Infermi (ove verranno ubicate la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici e molte strutture culturali, museali e archivistiche) d’intesa tra regione e comune di Viterbo, e della realizzazione di una struttura a servizio degli studenti dell’Universita’ della Tuscia presso il complesso di San Simone (Ex Convento – Monastero – Ospedale di San Simeone e Giuda), oltre al riavvio della realizzazione dell’Ospedale di comunita’ di Orte ( mediante convenzione tra comune di Orte e ASL Viterbo su terreni e fabbricati da ultimare).

Un’attenzione particolare e’ stata dedicata ai temi di sviluppo della Tuscia per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella nostra provincia, programmati nel Piano di Ripresa e Resilienza, investimenti finanziabili con i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.