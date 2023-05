NewTuscia – VITERBO – Il Gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Viterbo sottolinea l’ottimo lavoro svolto dall’Onorevole Rotelli per l’ottenimento del finanziamento di opere per il Capoluogo nell’ ambito dei Fondi per il Giubileo 2025.

Le opere che saranno finanziate sono il completamento o la realizzazione di progetti che erano già stati messi in campo e strategici per il centro storico della città, per il suo sviluppo culturale e turistico e la sua viabilità: 2.5 milioni di euro per il completamento delle scuderie di Sallupara, 1,5 milioni di euro per il completamento, restauro e allestimento a polo culturale del complesso di S. Orsola, 1,5 milioni per il completamento della pensilina del Sacrario, quattro milioni per il miglioramento della viabilità nel quadrante nord della città. Fondi che si aggiungono ai 500mila euro già previsti per il recupero della chiesa delle Fortezze, quinto progetto, gestito dalla Soprintendenza.

Monitoreremo con particolare attenzione i progetti e le opere finanziate dal Governo affinché siano eseguiti tutti i lavori in tempo utile. Nei prossimi mesi sarà importante che il lavoro sin qui sinergicamente svolto continui e proceda con la migliore tempistica per la realizzazione di tutte le opere prima dell’appuntamento giubilare.

Tengo particolarmente al completamento delle Scuderie Sallupara – ha detto la capogruppo Allegrini – al cui progetto avevo attentamente lavorato nella scorsa consiliatura, e che prevede anche la sistemazione della piazza antistante, di fondamentale importanza per la riqualificazione del quartiere San Faustino già iniziata con i lavori di Maria SS Liberatrice e della Trinità.

Un’attenzione da parte del Governo per la nostra città, importante e determinante per lo sviluppo di Viterbo, già intrapreso dalla sfida del PNRR con tutti i progetti finanziati, importante la Pensilina punto importante del centro della città e la viabilità per il miglioramento del quadrante nord della città snodo cruciale per chi arriva nella nostra meravigliosa città. Concludono infine i Consiglieri Sberna e Achilli.

Apprezziamo il cambio di passo del nuovo Governo nei confronti del nostro territorio che no poteva restare fuori dalla programmazione del Giubileo, strategica non solo per la città di Viterbo ma per l’intera provincia.

Gruppo FDI Comune di Viterbo