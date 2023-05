NewTuscia – TARQUINIA – Sbalorditiva adesione domenica 30 aprile per il raduno dei giovanissimi pallavolisti della Provincia: 311 i bambini, 13 le società intervenute, da Viterbo, Civitavecchia, Soriano, Bracciano, Oriolo, Montalto, Civita Castellana, Ischia di Castro, Allumiere, Tuscania; «è sempre emozionante vedere la straordinaria energia dei bambini in mezzo al campo – il commento di Emiliano Lamberti, allenatore dei piccoli S3 di Tarquinia e referente della manifestazione – la voglia di mettersi in gioco, quel lampo di soddisfazione che brilla per un palleggio riuscito bene o per un bagher; che sia vittoria o sconfitta, che i set finscano a undici punti o a sette, per loro non è un importante; si vede solo la freschezza dell’allegria, per quella palla che schizza e svolazza tra le dita. Grazie a tutte le Società intervenute, ai ragazzi della A.S.D. che si sono prestati per l’arbitraggio e l’organizzazione, e a tutti i presenti sugli spalti, che hanno gremito il palazzetto Jacopucci».