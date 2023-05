NewTuscia – ROMA – Grazie al lavoro di costante attenzione nei confronti del territorio e in particolare di Viterbo svolto dall’Onorevole Rotelli, il Governo Meloni stanzia 10 milioni di euro per cinque azioni di straordinaria importanza per lo sviluppo e la crescita della nostra città.

Giungeranno così a compimento progetti che sapranno dare risposte sia alla quotidianità dei cittadini viterbesi sia nella prospettiva della crescita dell’offerta turistica e culturale.

Marco De Carolis

Responsabile Dipartimento Turismo FDI Lazio