NewTuscia – RONCIGLIONE – È stata una mattinata movimentata quella che i Carabinieri delle stazioni di Sutri e di Vetralla hanno dovuto affrontare sulla Cassia.

È arrivata infatti una segnalazione di una presunta aggressione in danno di un uomo, avvenuta lungo la strada statale Cassia in territorio di Sutri, e giunti sul posto i militari hanno potuto constatare che in realtà un anziano signore aveva subito una rapina.

Due uomini, con un volto coperto da mascherine chirurgiche come durante il periodo pandemico, hanno avvicinato un uomo, residente fuori provincia, lo hanno strattonato e cercato di immobilizzare per farsi consegnare il porta documenti, un borsello contenente una somma di denaro in contanti, nonché un orologio che gli hanno strappato dal polso.

I malviventi si sono poi allontanati in direzione Viterbo a bordo di un’autovettura, ma il dispositivo messo in atto dai Carabinieri per intercettare i veicoli sospetti in transito su entrambe le direzioni ha permesso ai militari della stazione di Sutri e della stazione di Vetralla di individuare l’autovettura che, a velocità sostenuta, cercava di darsi alla fuga.

I Mmlviventi hanno perso il controllo alla vettura che è finita fuori strada, ed no degli occupanti è riuscito ad allontanarsi nelle campagne mentre l’altro è stato bloccato.

La viabilità è stata messa in sicurezza da equipaggi dell’aliquota radiomobile di Viterbo e di Ronciglione, così da consentire agli altri colleghi di ricercare la refurtiva che è stata in buona parte ritrovata e poi restituita al legittimo proprietario, che non ha riportato alcun tipo di lesione.

Il soggetto fermato, uno straniero già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza per rapina e posto a disposizione della magistratura di Viterbo

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva