NewTuscia – VITERBO – Ancora una volta, il lavoro e la vicinanza alla nostra città dell’Onorevole Rotelli, consentono a Viterbo di accedere a 10 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito dei fondi per il Giubileo per realizzare 5 importanti progetti per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita in città.

Grazie al Governo Meloni abbiamo la straordinaria occasione di lavorare affinché si apra anche per la nostra città un percorso virtuoso nella direzione della crescita.

Mi auguro che questo spirito di collaborazione messo a disposizione del territorio da parte dell’on. Rotelli trovi risposta adeguata e corrispondente da parte dell’amministrazione comunale.

Luigi Maria Buzzi

Responsabile Circolo FDI Viterbo