NewTuscia – VITERBO – Le masterclass dell’attrice e del regista e la visita al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma tra gli appuntamenti di maggio del progetto promosso dal Tuscia Film Fest

La visita didattica al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e le masterclass dell’attrice Valentina Lodovini e del regista Ivano De Matteo, saranno gli appuntamenti di maggio di A scuola di cinema 2022/23, il progetto a cura del Tuscia Film Fest che sta coinvolgendo gli studenti del liceo classico e linguistico “Mariano Buratti” e del liceo artistico “Francesco Orioli” di Viterbo.

Lunedì 8 maggio, prima tappa al Centro Sperimentale di Cinematografia, la principale istituzione cinematografica italiana per la formazione e la conservazione del patrimonio filmico, fondata nel 1935.

I ragazzi di A scuola di cinema, oltre a visitare le strutture del centro, incontreranno studenti e docenti e assisteranno ad alcune lezioni e alla proiezione del documentario Al centro del cinema realizzato in occasione dell’anniversario degli ottanta anni dalla nascita del CSC.

Nelle due settimane successive saranno invece in programma due masterclass.

Lunedì 15 maggio (ore 11, sala conferenze dello Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo) sarà ospite del progetto Ivano De Matteo. ll regista di Mia – suo ultimo lungometraggio nelle sale da aprile con protagonisti Edoardo Leo, Milena Mancini e la giovane Greta Gasbarri – discuterà di regia e si confronterà con gli studenti.

Il cineasta romano – oltre ad aver diretto tra gli altri Villetta con ospiti (2020), La vita possibile (2016), I nostri ragazzi (2014), Gli equilibristi (2012) e La bella gente (2009) – ha recitato in film di registi come Michele Placido (Le amiche del cuore, 1992), Daniele Vicari (Velocità massima, 2002), Ettore Scola (Gente di Roma, 2003) e interpretato il ruolo de “Il puma” nella serie Romanzo criminale di Stefano Sollima.

Lunedì 22 maggio (ore 11, stessa location) appuntamento con Valentina Lodovini.

La popolare attrice – protagonista nell’ultima stagione dei film Vicini di casa di Paolo Costella, I migliori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno e Love & gelato di Brandon Camp, distribuito da Netflix – chiuderà il ciclo delle quattro masterclass promosse dal progetto nel corso dell’anno scolastico 2022/23. Dopo aver esordito con Michele Placido (Ovunque sei, 2004) e successivamente recitato anche per Paolo Sorrentino (L’amico di famiglia, 2006), ha collaborato con autori del calibro di Marco Risi (Fortapàsc, 2009), Carlo Mazzacurati (La giusta distanza, 2007), Daniele Vicari (Il passato è una terra straniera, 2008) e Francesca Comencini (A casa nostra, 2006). Da segnalare anche la sua interpretazione in Benvenuti al sud di Luca Miniero che gli è valsa nel 2011 il David Di Donatello come miglior attrice non protagonista. Nel 2021 si è aggiudicata il nastro d’argento come miglior attrice per la commedia Dieci giorni con Babbo natale di Alessandro Genovesi.

A scuola di cinema 2022/23 si concluderà nei giorni a cavallo tra maggio e giugno con le riprese del cortometraggio realizzato dagli studenti coinvolti nel progetto che verrà poi presentato in una delle serate della ventesima edizione del Tuscia Film Fest, in programma dal 7 al 15 luglio 2023 a Viterbo.

In collaborazione con il DAFNE dell’Università della Tuscia ogni tappa del progetto – promosso nell’ambito del piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura – è, inoltre, caratterizzata dalla presenza di moduli didattici dedicati a tematiche green.