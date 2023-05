Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Organizzato dal Tavolo della Pace di Viterbo e ARCI, nell’ambito della manifestazione RESIST, mercoledi 3 maggio, in piazza San Carluccio, si è tenuto l’incontro pubblico dal titolo “Per vincere la Pace”.

Dopo le introduzione della presidente dell’Arci provinciale Cipriana Contu e del portavoce del Tavolo Mario Di Marco, ha portato il saluto della sindaca Paolo Moricoli, consigliere comunale d elegato alla Fraternità, quindi sono iniziati gli interventi di Sergio Bassoli,

coordinatore nazionale della Rete Italiana Pace e Disarmo e di Raffaella Bollini, vice presidente nazionale dell’ARCI, responsabile delle relazioni internazionali. Molti i temi e i concetti esposti in più di 2 ore dai relatori, tra cui i seguenti.

La pace non è presente nel linguaggio politico, tanto meno in un suo programma: siamo forse rassegnati a vivere in una società militarizzata, con una economia di guerra (fabbriche di armi e munizioni) che utilizza risorse pubbliche altrimenti destinate a beni e servizi per le popolazioni? La guerra in Ucraina (tra le 59 censite nel 2022 nel mondo) non è solo l’aggressione di un paese indipendente da parte di uno imperialista, ma è una guerra per procura tra NATO e Russia che mette a rischio l’intera Umanità. Dov’è l’Europa? Dove sono i suoi valori fondanti avviati con il processo di Helsinki? Un generale clima di odio si sta espandendo come olio tra i popoli: occorre fermare le armi e dare spazio alla diplomazia, alla politica, al dialogo, nel rispetto di tutte le parti.

Oggi la politica non ha un progetto, un’idea, un’immagine di dove andare: vive di emergenze, di continue crisi create dalla struttura stessa della società. E’ un sistema che genera crisi economica, finanziaria, sociale, sanitaria, ambientale…

Dobbiamo trovare un altro modo di essere nel mondo, nel rapporto con la natura e con gli altri esseri umani: occorre mobilitare tutte le forze positive per costruire alternative, cercando di coordinarci come sta avvenendo con Europe for Peace, che unisce un arcipelago di realtà europee grandi e piccole, promotrice della marcia del 5 novembre ‘22 a Roma e ora sostenitrice della Perugia-Assisi prevista per il 21 maggio prossimo. Infine si è discusso dell’attuale raccolta firme per il referendum contro l’invio delle armi in Ucraina e di quella per la legge di iniziativa popolare per la Difesa Civile Popolare Nonviolenta che inizierà il 2 giugno prossimo.

Come osservato dalla scrivente a conclusione del convegno il problema resta quello del conflitto di interessi tra i nostri decisori pubblici sia a livello nazionale che europeo, l’opinione pubblica deve pretendere che la magistratura processi i politici e gli amministratori collusi con le multinazionali della guerra e della finanza, i nostri decisori politici debbono servire gli interessi dei popoli, contrastando ogni soluzione bellica sia con armi convenzionali che non convenzionali come quelle batteriologiche, ivi compresa l’ installazione di biolaboratori bl3 e bl4, sotto il controllo militare e non democratico e trasparente, che come dimostrato dalla recente pandemia dovuta agli esperimenti di Wuhan, come ampiamente dimostrato da vari ricercatori e scienziati, mettono a rischio le popolazioni, i decisori politici debbono privilegiare accordi pacifici come sancito nelle Costituzioni Europee e nella Carta dei Diritti delle Nazioni Unite, cosi’ da rispettare i principi di pacifismo sottoscritti dall’Italia e dall’Europa, e la volontà della maggioranza del popolo, poiche’ le guerre distruggono le vite e le economie, impoverendo le popolazioni e facendo arricchire solo quell’1% che gia’ detiene il 98% della ricchezza mondiale.