NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Un progetto importante che mira alla raccolta ed al riciclo di una parte importante di oggetti della vita quotidiana.

I rifiuti tessili domestici sono rappresentati da abiti usati, lenzuola, coperte, asciugamani e tutto ciò che è realizzato in tessuto e che non si utilizza più.

“Il Comune di Soriano nel Cimino, nell’ambito della propria attività di raccolta e riciclo dei rifiuti, sta avviando una nuova metodologia per la raccolta dei vestiti usati e dei rifiuti tessili. Gli abiti usati – spiegano dall’amministrazione comunale – sono una risorsa preziosa per questo è indispensabile smaltirli in modo corretto”.

Un progetto green che mira ad una raccolta differenziata ancora più efficiente e funzionale.

I cittadini potranno conferire gli indumenti usati presso l’isola ecologica “Ecomolinella” o prenotare gratuitamente la raccolta domiciliare settimanale del mercoledì presso il Front Office “Punto Comune”.

“Per il momento è previsto un contingente settimanale – concludono dall’amministrazione comunale – che sarà rimodulato a seconda della risposta dei cittadini. Saranno previsti, inoltre, dei punti di raccolta un giorno al mese”.